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Роман Сафиуллин уступил на старте квалификационного турнира «Ролан Гаррос»

Роман Сафиуллин уступил на старте квалификационного турнира «Ролан Гаррос»
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Завершился матч первого круга квалификационного турнира Открытого чемпионата Франции. Российский теннисист Роман Сафиуллин (147) встретился с хорватом Дуе Айдуковичем (230).

Победу со счётом 6:2, 6:7 (1:7), 6:3 одержал Айдукович. Продолжительность встречи составила 2 часа 24 минуты. Сафиуллин оформил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Айдуковича – четыре эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из тринадцати.

Основная часть турнира «Ролан Гаррос», призовой фонд которого в этом году составил € 43,6 млн, пройдёт с 22 мая по 5 июня. Действующим победителем соревнований является пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас.

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