Карлос Алькарас назвал качества, которые взял бы у Федерера, Надаля и Джоковича

Шестая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, какие качества позаимствовал бы у своего соотечественника Рафаэля Надаля, швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича, на счету которых 21, 20 и 20 титулов на турнирах «Большого шлема» соответственно.

«У Рафы я бы взял боевой дух. Он никогда не сдаётся, не бросает ни одного розыгрыша, жертвует собой, усердно работает. У Федерера — элегантность, разнообразие ударов и тот теннис, который он может показать в ходе матча. У Джоковича — эластичность и физические данные, которыми он обладает», — приводит слова Карлоса Алькараса аргентинское издание La Nacion.

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