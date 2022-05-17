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Ришар Гаске высказался о предстоящем матче с Даниилом Медведевым на турнире в Женеве

Ришар Гаске высказался о предстоящем матче с Даниилом Медведевым на турнире в Женеве
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Бывшая седьмая ракетка мира французский теннисист Ришар Гаске поделился ожиданиями от матча со вторым номером рейтинга ATP россиянином Даниилом Медведевым на грунтовом турнире в Женеве (Швейцария). Медведев и Гаске сыграют во втором круге турнира, матч состоится сегодня, 17 мая.

«Надеюсь, у меня будет преимущество ввиду того факта, что это будет его первый матч за долгое время. Даниил — особенный игрок. Как по мне, он явно лучший среди всех игроков нового поколения», — приводит слова Гаске Tennis World USA, ссылаясь на We Love Tennis.

Напомним, Даниил Медведев пропустил несколько недель из-за операции по удалению грыжи.

Даниил Медведев открывает в Женеве грунтовый сезон за неделю до «Ролан Гаррос». Зачем? Даниил Медведев открывает в Женеве грунтовый сезон за неделю до «Ролан Гаррос». Зачем?

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