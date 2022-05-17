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Ольховский: турнир в Женеве — проходящий для Медведева, подготовка перед «Ролан Гаррос»

Ольховский: турнир в Женеве — проходящий для Медведева, подготовка перед «Ролан Гаррос»
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский рассказал об ожиданиях от матча второго круга на турнире в Женеве, в котором вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет с бывшим седьмым номером рейтинга ATP французом Ришаром Гаске.

«Посмотрим, как Даня восстановился, в какой он сейчас форме. Турнир в Женеве для Даниила проходящий, подготовительный перед «Ролан Гаррос».

Будет грустно, если Медведев проиграет Гаске? Не скажу, что это будет грустно. Один-четыре матча лучше выиграть, но не вижу ничего страшного в том, что может быть отрицательный результат. Естественно, мы рассчитываем на победу. Я считаю главным сыграть несколько матчей перед «Ролан Гаррос». Сегодняшний матч покажет, в какой кондиции пребывает Даниил», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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