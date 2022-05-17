Новак Джокович назвал два любимых вида спорта, помимо тенниса

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович рассказал, какие виды спорта, помимо тенниса, ему нравятся больше всего.

«Лыжные гонки. И баскетбол», — сказал Джокович в видео, выложенном в соцсетях Lacoste, одного из спонсоров Новака.

Напомним, на минувшей неделе Новак Джокович выиграл грунтовый турнир серии «Мастерс» в Риме (Италия). В финальном матче сербский спортсмен обыграл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса со счётом 6:0, 7:6 (7:5) и одержал 1001-ю победу в карьере. 1000-я, юбилейная победа была одержана в полуфинальной встрече с норвежцем Каспером Руудом.

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