Паула Бадоса призналась в психологических проблемах перед «Ролан Гаррос»

3-я ракетка мира испанка Паула Бадоса рассказала о психологических проблемах в преддверии Открытого чемпионата Франции, который пройдёт с 22 мая по 4 июня в Париже.

«У меня не получилось настроиться на Париж так, как хотелось. Я бы хотела быть менее открытой и, соответственно, более спокойной. Но это цена за публичность. Если честно, то я бы пропустила один из турниров, не буду говорить какой. Но я готова.

Я отлично подготовлена и физически, и технически. Что же касается психологии, то, повторюсь, мне бы хотелось чувствовать себя более спокойной. Хотя мы говорим о турнире «Большого шлема», и здесь у всех игроков нервы на пределе», – приводит слова теннисистки издание El Mundo.

На прошлогоднем «Ролан Гаррос» Бадоса дошла до четвертьфинала, где уступила словенке Тамаре Зиданшек (25).