Донской проиграл на старте квалификации «Ролан Гаррос», Кузнецов и Котов вышли в полуфинал

Ряд российских теннисистов с переменным успехом начали свой путь в квалификации «Ролан Гаррос» 2022 года.
Евгений Донской не сумел пробиться в полуфинал квалификационного турнира, проиграв представителю США Эрнесто Эскобедо (21) со счётом 3:6, 5:7.
Другой россиянин Андрей Кузнецов одержал уверенную победу на старте квалификации над представителем Великобритании Райаном Пенистоном со счётом 6:2, 6:2. Также успешный старт на «Ролан Гаррос» взял Павел Котов. В своём стартовом матче Котов обыграл француза Уго Гренье со счётом 6:3, 6:4.
За выход в финал квалификации «Ролан Гаррос» Котов сразится с австрийцем Юрием Родионовым (19). Кузнецова в следующем раунде ждёт встреча либо с первым сеяным Тьяго Монтейро (Бразилия), либо с Теннисом Сандгреном (США).
- 17 мая 2022
-
17:41
-
17:26
-
17:01
-
16:32
-
15:47
-
15:43
-
15:41
-
15:38
-
15:28
-
14:51
-
14:50
-
14:41
-
14:31
-
14:14
-
13:40
-
12:47
-
12:42
-
12:24
-
12:10
-
12:00
-
11:52
-
11:43
-
11:26
-
11:17
-
11:12
-
10:41
-
09:59
-
09:49
-
09:47
-
09:35
-
09:00
-
08:51
-
08:33
-
08:27
- 16 мая 2022
-
23:55