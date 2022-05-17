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Донской проиграл на старте квалификации «Ролан Гаррос», Кузнецов и Котов вышли в полуфинал

Донской проиграл на старте квалификации «Ролан Гаррос», Кузнецов и Котов вышли в полуфинал
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Ряд российских теннисистов с переменным успехом начали свой путь в квалификации «Ролан Гаррос» 2022 года.

Евгений Донской не сумел пробиться в полуфинал квалификационного турнира, проиграв представителю США Эрнесто Эскобедо (21) со счётом 3:6, 5:7.

Другой россиянин Андрей Кузнецов одержал уверенную победу на старте квалификации над представителем Великобритании Райаном Пенистоном со счётом 6:2, 6:2. Также успешный старт на «Ролан Гаррос» взял Павел Котов. В своём стартовом матче Котов обыграл француза Уго Гренье со счётом 6:3, 6:4.

За выход в финал квалификации «Ролан Гаррос» Котов сразится с австрийцем Юрием Родионовым (19). Кузнецова в следующем раунде ждёт встреча либо с первым сеяным Тьяго Монтейро (Бразилия), либо с Теннисом Сандгреном (США).

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