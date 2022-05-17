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Анастасия Павлюченкова досрочно завершила сезон. Она не сыграет на «Ролан Гаррос»

Анастасия Павлюченкова досрочно завершила сезон. Она не сыграет на «Ролан Гаррос»
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21-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова объявила, что не сыграет на «Ролан Гаррос» 2022 года и досрочно завершит текущий сезон.

Павлюченкова – прошлогодняя финалистка Открытого чемпионата Франции. В решающем матче Анастасия проиграла чешке Барборе Крейчиковой со счётом 1:6, 6:2, 4:6.

«Мне очень грустно сообщать, что я вынуждена отказаться от участия в «Ролан Гаррос» и других турнирах в этом году! Это было действительно очень трудное решение, так как «Ролан Гаррос» для меня особенный, тем более после прошлогоднего исполнения мечты! Из-за боли в течение длительного времени травма ограничивает меня физически и морально, чтобы тренироваться и соревноваться в полной мере. После нескольких месяцев реабилитации в этом году и участия только в трёх турнирах последние два турнира показали мне, что боль не отступает, поэтому я приняла решение продолжать реабилитацию и вернуться сильнее в следующем году!» — написала Павлюченкова в своих социальных сетях.

В 2022 году Павлюченкова заразилась коронавирусом перед Открытым чемпионатом Австралии, где дошла до третьего круга. Далее россиянка взяла паузу в выступлениях из-за травмы. Анастасия вернулась в тур на турнирах в Мадриде (Испания) и Риме (Италия), где потерпела поражения на старте. Однако ей удалось вместе с соотечественницей Вероникой Кудерметовой завоевать титул в Риме в парном разряде.

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