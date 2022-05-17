Патрик Макинрой назвал главного фаворита в борьбе за титул на «Ролан Гаррос»

Чемпион «Ролан Гаррос» 1989 года в парном разряде, тренер и спортивный комментатор Патрик Макинрой назвал основных фаворитов на победу на грядущем «Ролан Гаррос». Турнир «Большого шлема» на грунте пройдёт с 22 мая по 5 июня.

«В нормальной ситуации я бы сказал, что фаворит – Надаль. Джокович обыграл его на «Ролан Гаррос» в прошлом году, но, при прочих равных, я всё ещё считаю Надаля фаворитом. И всё же думаю, что в данный момент я больше склоняюсь к Джоковичу, даже несмотря на то, что Алькарас обыграл его в Мадриде. Всё-таки там другая высота над уровнем моря, мяч больше отскакивает, также Новак уже находит свою форму. Прямо сейчас я выбираю Джоковича в качестве наибольшего фаворита», — приводит слова Макинроя Sportskeeda.