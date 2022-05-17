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Онc Жабер трогательно обратилась к Анастасии Павлюченковой, досрочно завершившей сезон

Онc Жабер трогательно обратилась к Анастасии Павлюченковой, досрочно завершившей сезон
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Шестая ракетка мира теннисистка из Туниса Онс Жабер обратилась к россиянке Анастасии Павлюченковой, объявившей о досрочном завершении сезона из-за травмы.

«Выздоравливай скорее и береги себя», — написала в комментариях к новости Жабер, добавив эмодзи «сердце».

Павлюченкова в числе прочих пропустит «Ролан Гаррос», который стартует на следующей неделе, с 22 мая. Анастасия – финалистка 2021 года, в решающем матче она проиграла чешке Барборе Крейчиковой со счётом 1:6, 6:2, 4:6.

В 2022 году Анастасия провела в общей сложности три турнира – Открытый чемпионат Австралии (дошла до третьего круга, перед соревнованиями перенесла коронавирус), турниры категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) и Риме (Италия) (проиграла в первых кругах). Однако Павлюченковой удалось в Риме вместе с соотечественницей Вероникой Кудерметовой завоевать титул в парном разряде.

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