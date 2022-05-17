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Оксана Селехметьева обыграла украинку Байндль на старте квалификации «Ролан Гаррос»

Оксана Селехметьева обыграла украинку Байндль на старте квалификации «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка Оксана Селехметьева успешно стартовала в квалификационном турнире Открытого чемпионата Франции – 2022.

В стартовом матче Селехметьева обыграла представительницу Украины Катерину Байндль (Козлову, 29) со счётом 6:1, 3:6, 6:3. Встреча продлилась 1 час 54 минуты. Селехметьева один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. На счету Байндль — два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в финал квалификации Селехметьева поспорит с итальянской Элизабеттой Коччаретто.

Основные соревнования «Ролан Гаррос» пройдут с 22 мая по 4 июня. Действующей чемпионкой турнира является чешка Барбора Крейчикова.

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