Чесноков: если сравнить, как Медведев играл Australian Open и сегодня — это небо и земля

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о поражении второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева на старте грунтового турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария).

Во втором круге первый сеяный Медведев проиграл французу Ришару Гаске со счётом 2:6, 6:7 (5:7). Для Даниила матч с Гаске стал первым в туре после продолжительной паузы, связанной с операцией по удалению грыжи.

«Можно подать 17 двойных, но как это можно сделать на матчболе? Медведев ещё не в своей тарелке — это очевидно по тому, как он играл и сколько делал ошибок. Если взять счёт 6:2, 2:0 и начать играть с него, то с этого момента Даня мог бы начать по-настоящему играть и выиграть матч. Не стоит забывать, что Медведев последний раз играл на земле год назад. Гаске не такой плохой игрок.

Если меня спросят: готов ли Медведев играть «Ролан Гаррос»? — он, может, и сможет, но тут всё будет зависеть от сетки. Представьте, если в первом круге снова достанется Гаске. Я не говорю про десятку рейтинга. Медведев был бы готов сыграть, но ему ещё нужна одна неделя. Ему нужно было что-то сыграть до «Ролан Гаррос», чтобы понять, над чем работать. Если убрать 6:2 и 2:0, то там он начал играть, и здорово начал играть. Не сделай ты двойную ошибку на матчболе, то мы сейчас, возможно, смотрели бы третий сет.

Если сравнить, как Даня играл Australian Open и сегодня — это небо и земля. Гаске в первом круге просто снёс своего соперника. Это говорит о том, что он хороший игрок. Он играет турниры каждую неделю и находится в хорошей форме. Ничего страшного не произошло», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.