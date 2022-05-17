«Не жалею ни секунды». Елена Веснина показала изменения в имидже

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина сменила имидж, о чём сообщила в своих социальных сетях.

«Перемен требуют наши сердца, моё так точно потребовало. Думала недолго. Не жалею ни секунды. Как вам мой образ?» — подписала снимки Веснина.

Фото: из личного архива Елены Весниной

Фото: из личного архива Елены Весниной

На публикацию отреагировала 21-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова. Она оставила в комментариях эмодзи «пожар».

Напомним, на летних Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) Веснина завоевала серебряную награду в миксте, её партнёром по паре был Аслан Карацев. После выступления на Играх Елена не выходила на корт, ссылаясь на травму и отсутствие формы. В данный момент 35-летняя Веснина занимает 314-ю строчку в рейтинге WTA.