Матс Виландер назвал главного претендента на победу в Открытом чемпионате Франции
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер рассказал, кого считает фаворитом грядущего «Ролан Гаррос».
«По многим причинам я должен назвать Новака (Джоковича). Во-первых, потому что он выиграл в Риме, это придаст ему уверенности, во-вторых, я думаю, он хочет сделать реванш за всё то, что произошло с ним за последние месяцы… Скандал в Австралии. К тому же он защищает титул. Он снова доказал себе, что готов играть продолжительные матчи, даже несмотря на поражение от Алькараса в Мадриде. В Монте-Карло он ещё производил плохое впечатление в конце матча с Давидович-Фокиной, выглядел уставшим. Сейчас ему гораздо лучше. Он фаворит Парижа», — приводит слова Виландера Marca.
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