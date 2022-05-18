Матс Виландер: я бы назвал Рублёва Хьюиттом этого поколения. Медведев же неповторим

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер ответил, считает ли он, что именно испанец Карлос Алькарас пришёл на замену «Большой тройки».

«Не могу сказать, что мы его ждали. По правде говоря, замена уже была, это Циципас, Даниил Медведев, который ни на кого не похож, Зверев. Мы уже имели классное сочетание стилей и способов существования на корте. Также был Рублёв, которого я бы назвал Хьюиттом этого поколения.

И вот неожиданно появился Алькарас, который играет совсем не так, как вышеперечисленные. Хотя он может делать то, что делает Циципас, например, рано встречать мяч, играть агрессивно. Возможно, он не может делать то, что творит Медведев, потому что Даниил неповторим…

Но у Карлоса есть ресурсы и позиция, которая отличает его от остальной молодёжи. Я никогда не видел игрока с его манерой игры и свежестью в матчах. Он всегда в игре, хотя и эмоционален, при этом он смотрит на своё ложе с позитивным настроем. Он смотрит на Ферреро, и они смеются над тем или иным ударом. Карлос расслаблен на корте, это абсолютно противоположно Надалю, который постоянно сконцентрирован и напряжён, у Алькараса великолепный настрой на игру. Этому трудно научиться, хотя, возможно, Ферреро посоветовал ему так преподносить себя сопернику.

Мне это нравится, для тенниса полезно, когда игрок наслаждается собой и при этом любит соревноваться и ненавидит проигрывать. Карлос — отличный пример для подражания», — приводит слова Виландера Marca.