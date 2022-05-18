Виландер: Алькарас показывает более разнообразный теннис, чем Надаль в 19 лет

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер ответил, кто лучше – 19-летний Карлос Алькарас или Рафаэль Надаль в 19-летнем возрасте.

«Карлос показывает более разнообразный теннис, чем Надаль в 19 лет. И это больше всего удивляет теннисный мир. В нём есть сила, мощь, и в то же время он умеет обрабатывать мячи для точных ударов. Я не думаю, что он знает о теннисе больше, чем Рафа. Он нашёл свой стиль игры, Алькарас в этом смысле меняется в зависимости от соперника. Это не значит, что один лучше или хуже другого. Иногда простота делает тебя лучше. У Карлоса в арсенале есть несколько ударов, которых не было у Джоковича в 19 лет. Федерер – это уже другая история», — приводит слова Виландера Marca.