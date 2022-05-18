Алькарас: то, что Надаль страдает на корте, причиняет всем боль и лично мне тоже

Шестая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас выразил обеспокоенность состоянием соотечественника, 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля.

Ранее Надаль уступил канадцу Денису Шаповалову в четвертьфинале «Мастерса» в Риме (Италия) со счётом 6:1, 5:7, 2:6. В третьем сете испанец заметно прихрамывал. Но после матча он заявил, что не травмирован.

«Никому не нравится видеть Рафу таким. Он является эталоном для всех. То, что он страдает, занимаясь любимым видом спорта, причиняет боль и всем нам, и лично мне тоже. Я думаю, у него было несколько дней, чтобы восстановиться, и на «Ролан Гаррос» он будет конкурентоспособен», — приводит слова Алькараса Punto De Break.