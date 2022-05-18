Даниил Медведев: я не играю в свой лучший теннис на грунтовых кортах

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал своё поражение в стартовом для себя матче грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария) от француза Ришару Гаске.



«Это тяжело. Я не играю в свой лучший теннис на грунтовых кортах. Знаю, что могу добиться хороших результатов, как и в прошлом сезоне. На грунте, насколько я помню, большинство матчей — не все, но большинство — я проигрываю, потому что мне сложно что-то изменить, если сразу всё не идёт хорошо, это случилось и сегодня», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.



Медведев проиграл французу Ришару Гаске со счётом 2:6, 6:7 (5:7). Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Медведев семь раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Гаске — два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти.



Для Медведева матч с Гаске стал первым в туре после продолжительной паузы, связанной с операцией по удалению грыжи. Даниил не играл с конца марта и вообще не играл на грунте в текущем сезоне.