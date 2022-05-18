Даниил Медведев разобрал своё неожиданное поражение в первом же матче в Женеве

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал своё поражение в стартовом для себя матче грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария) от француза Ришара Гаске. Медведев проиграл Гаске со счётом 2:6, 6:7 (5:7).
«Я допустил много ошибок, сделал много двойных ошибок. Я играл недостаточно хорошо для победы. Может, во втором сете были яркие моменты. Я мог бы его выиграть. Но, повторюсь, на грунте я чувствую себя не так уверенно, как на других покрытиях. Вот почему я проиграл 5:7 на тай-брейк, закончив двойной ошибкой.
Это расстраивает. Но у меня в карьере случались тяжёлые поражения. В следующий раз нужно выступить лучше», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
Каких топ-теннисистов уже обыграл юный испанец Карлос Алькарас:
- 18 мая 2022
-
08:53
-
08:21
-
07:45
-
07:40
-
05:31
-
00:57
-
00:43
-
00:30
-
00:07
- 17 мая 2022
-
22:52
-
21:57
-
21:54
-
21:46
-
21:41
-
21:22
-
20:54
-
20:29
-
20:18
-
19:56
-
19:14
-
18:39
-
18:12
-
17:49
-
17:41
-
17:26
-
17:01
-
16:32
-
15:47
-
15:43
-
15:41
-
15:38
-
15:28
-
14:51
-
14:50
-
14:41