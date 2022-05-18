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Даниил Медведев разобрал своё неожиданное поражение в первом же матче в Женеве

Даниил Медведев разобрал своё неожиданное поражение в первом же матче в Женеве
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал своё поражение в стартовом для себя матче грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария) от француза Ришара Гаске. Медведев проиграл Гаске со счётом 2:6, 6:7 (5:7).

«Я допустил много ошибок, сделал много двойных ошибок. Я играл недостаточно хорошо для победы. Может, во втором сете были яркие моменты. Я мог бы его выиграть. Но, повторюсь, на грунте я чувствую себя не так уверенно, как на других покрытиях. Вот почему я проиграл 5:7 на тай-брейк, закончив двойной ошибкой.

Это расстраивает. Но у меня в карьере случались тяжёлые поражения. В следующий раз нужно выступить лучше», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

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