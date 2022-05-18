Симона Халеп показала своё лицо, когда у неё рвётся струна на ракетке. Фото

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как выглядит её лицо, когда у неё рвётся струна на ракетке.

«Моя улыбка, когда у меня рвётся струна», — подписала она снимок.

Фото: из личного архива симоны халеп

Ранее Халеп поднялась на третью строчку рейтинга женщин с крупнейшими призовыми в карьере, обойдя россиянку Марию Шарапову.

Ниже представлен топ-10:

1. Серена Уильямс ($ 94 518 971).

2. Винус Уильямс ($42 280 541).

3. Симона Халеп ($38 842 887).

4. Мария Шарапова ($38 777 962).

5. Каролина Возняцки ($35 233 415).

6. Виктория Азаренко ($34 287 850).

7. Петра Квитова ($33 828 662).

8. Анжелика Кербер ($31 547 489).

9. Агнешка Радваньска ($27 683 807).

10. Светлана Кузнецова ($25 816 890).

Каких топ-теннисистов уже обыграл юный испанец Карлос Алькарас: