Симона Халеп показала своё лицо, когда у неё рвётся струна на ракетке. Фото

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как выглядит её лицо, когда у неё рвётся струна на ракетке.
«Моя улыбка, когда у меня рвётся струна», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива симоны халеп
Ранее Халеп поднялась на третью строчку рейтинга женщин с крупнейшими призовыми в карьере, обойдя россиянку Марию Шарапову.
Ниже представлен топ-10:
1. Серена Уильямс ($ 94 518 971).
2. Винус Уильямс ($42 280 541).
3. Симона Халеп ($38 842 887).
4. Мария Шарапова ($38 777 962).
5. Каролина Возняцки ($35 233 415).
6. Виктория Азаренко ($34 287 850).
7. Петра Квитова ($33 828 662).
8. Анжелика Кербер ($31 547 489).
9. Агнешка Радваньска ($27 683 807).
10. Светлана Кузнецова ($25 816 890).
Каких топ-теннисистов уже обыграл юный испанец Карлос Алькарас:
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