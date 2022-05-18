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Симона Халеп показала своё лицо, когда у неё рвётся струна на ракетке. Фото

Симона Халеп показала своё лицо, когда у неё рвётся струна на ракетке. Фото
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как выглядит её лицо, когда у неё рвётся струна на ракетке.

«Моя улыбка, когда у меня рвётся струна», — подписала она снимок.

Фото: из личного архива симоны халеп

Ранее Халеп поднялась на третью строчку рейтинга женщин с крупнейшими призовыми в карьере, обойдя россиянку Марию Шарапову.

Ниже представлен топ-10:
1. Серена Уильямс ($ 94 518 971).
2. Винус Уильямс ($42 280 541).
3. Симона Халеп ($38 842 887).
4. Мария Шарапова ($38 777 962).
5. Каролина Возняцки ($35 233 415).
6. Виктория Азаренко ($34 287 850).
7. Петра Квитова ($33 828 662).
8. Анжелика Кербер ($31 547 489).
9. Агнешка Радваньска ($27 683 807).
10. Светлана Кузнецова ($25 816 890).

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