Ришар Гаске прокомментировал победу над Даниилом Медведевым на турнире в Женеве

Бывшая седьмая ракетка мира, французский теннисист Ришар Гаске прокомментировал победу над вторым номером рейтинга ATP, россиянином Даниилом Медведевым во втором круге турнира в Женеве. Гаске обыграл Медведева, который вернулся после паузы в несколько недель ввиду операции по удалению грыжи, со счётом 6:2, 7:6 (7:5).
«Это большая победа для меня. Невероятно, что мне удалось победить Даниила, хоть он и вернулся после травмы. Это большой момент. Ради этого я и продолжаю выступать.
Играть первый матч после операции всегда непросто. Я понимал, что ему будет непросто. Но я знал, насколько он хорош. Он быстро вернулся. Два месяца после операции — это не так уж и много. Это впечатляет. Но ему потребуется время, чтобы выйти на свой максимум», — приводит слова Гаске First Post.
Каких топ-теннисистов уже обыграл юный испанец Карлос Алькарас:
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