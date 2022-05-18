Ришар Гаске, победив Даниила Медведева, установил редкое достижение

Бывшая седьмая ракетка мира, французский теннисист Ришар Гаске, который вчера, 17 мая, в двух сетах обыграл второго номера рейтинга ATP Даниила Медведева, установил редкое достижение. Теперь в активе Гаске есть победа над каждым номером в топ-100 мировой классификации. Об этом сообщается в официальном «твиттере» Tennis TV.

До этого Гаске никогда не побеждал игрока, занимающего второе место в рейтинге ATP. При этом у него есть победа над лидером классификации. В апреле 2005 года Ришар обыграл швейцарца Роджера Федерера, который на тот момент был первой ракеткой мира.

В третьем круге турнира в Женеве Ришар Гаске сыграет с поляком Камилем Майхшаком.



Каких топ-теннисистов уже обыграл юный испанец Карлос Алькарас: