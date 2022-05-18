В команде Наоми Осаки прокомментировали создание собственного спортивного агентства

Стюарт Дьюгуид, представитель четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» и бывшей первой ракетки мира, японской теннисистки Наоми Осаки, прокомментировал решение спортсменки создать собственное спортивное агентство.

Напомним, ранее Осака заявила о намерении создать собственную организацию под названием EVOLVE, которая будет способствовать продвижению теннисистов.

«Мы обсуждали бизнес-модели некоторых её кумиров, к коим относятся Коби Брайант и Леброн Джеймс. И мы задались вопросом, почему этого до сих пор ещё не делала ни одна выдающаяся женщина-спортсмен? Идея заключается в том, чтобы построить большой бренд, а не получить лёгкие деньги», – приводит слова функционера издание Tennis World USA.