В команде Наоми Осаки прокомментировали создание собственного спортивного агентства
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Стюарт Дьюгуид, представитель четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» и бывшей первой ракетки мира, японской теннисистки Наоми Осаки, прокомментировал решение спортсменки создать собственное спортивное агентство.
Напомним, ранее Осака заявила о намерении создать собственную организацию под названием EVOLVE, которая будет способствовать продвижению теннисистов.
«Мы обсуждали бизнес-модели некоторых её кумиров, к коим относятся Коби Брайант и Леброн Джеймс. И мы задались вопросом, почему этого до сих пор ещё не делала ни одна выдающаяся женщина-спортсмен? Идея заключается в том, чтобы построить большой бренд, а не получить лёгкие деньги», – приводит слова функционера издание Tennis World USA.
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