Ник Кирьос рассказал о своей любви к баскетболу

76-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал в социальных сетях о своей любви к баскетболу.

«Не могу в должной мере отблагодарить этот вид спорта. Это моя медитация, мой побег, мой баланс… я встретил некоторых братьев на этом пути. Железо точит железо», – написал спортсмен, прикрепив фото с баскетбольной площадки.

Фото: из личного архива Ника Кирьоса

В нынешнем сезоне Кирьос выступил на домашнем для себя Открытом чемпионате Австралии, а также на американских турнирах в Индиан-Уэллсе, Майами и Хьюстоне. На Australian Open Кирьос дошёл до второго круга, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву, в Индиан-Уэллсе уступил Рафаэлю Надалю в четвертьфинале, в Майами — итальянцу Яннику Синнеру в 4-м круге, а в Хьюстоне — американцу Райлли Опелке в полуфинале.