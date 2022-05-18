Ник Кирьос рассказал о своей любви к баскетболу

76-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал в социальных сетях о своей любви к баскетболу.
«Не могу в должной мере отблагодарить этот вид спорта. Это моя медитация, мой побег, мой баланс… я встретил некоторых братьев на этом пути. Железо точит железо», – написал спортсмен, прикрепив фото с баскетбольной площадки.
Фото: из личного архива Ника Кирьоса
В нынешнем сезоне Кирьос выступил на домашнем для себя Открытом чемпионате Австралии, а также на американских турнирах в Индиан-Уэллсе, Майами и Хьюстоне. На Australian Open Кирьос дошёл до второго круга, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву, в Индиан-Уэллсе уступил Рафаэлю Надалю в четвертьфинале, в Майами — итальянцу Яннику Синнеру в 4-м круге, а в Хьюстоне — американцу Райлли Опелке в полуфинале.
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