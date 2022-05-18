Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Радукану, Халеп и Остапенко выступят на травяном турнире в Бирмингеме

Радукану, Халеп и Остапенко выступят на травяном турнире в Бирмингеме
Комментарии

Патрик Хьюзман, управляющий травяного турнира серии WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания), сообщил, что победительницы турниров «Большого шлема», англичанка Эмма Радукану, румынка Симона Халеп и латвийка Елена Остапенко примут участие в соревнованиях.

«Участие больших чемпионов на нашем турнире WTA-250 – отличное событие для всех фанатов тенниса. Эмма Радукану, Симона Халеп, Елена Остапенко и Слоан Стивенс, без сомнений, обеспечат одни из самых горячих билетов в спортивном календаре в попытке поднять трофей Мода Уотсона над головой.

Мы также рады отпраздновать 40-летие нашего турнира и провести несколько великолепных мероприятий в течение соревновательной недели. Не могу дождаться, когда поприветствую игроков вместе со зрителями», – приводит слова функционера издание Tennis 365.

Шикарный наряд Возняцки на Met Gala. Кто ещё из звёзд тенниса блистал на модном показе Шикарный наряд Возняцки на Met Gala. Кто ещё из звёзд тенниса блистал на модном показе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022