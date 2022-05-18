Радукану, Халеп и Остапенко выступят на травяном турнире в Бирмингеме

Патрик Хьюзман, управляющий травяного турнира серии WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания), сообщил, что победительницы турниров «Большого шлема», англичанка Эмма Радукану, румынка Симона Халеп и латвийка Елена Остапенко примут участие в соревнованиях.
«Участие больших чемпионов на нашем турнире WTA-250 – отличное событие для всех фанатов тенниса. Эмма Радукану, Симона Халеп, Елена Остапенко и Слоан Стивенс, без сомнений, обеспечат одни из самых горячих билетов в спортивном календаре в попытке поднять трофей Мода Уотсона над головой.
Мы также рады отпраздновать 40-летие нашего турнира и провести несколько великолепных мероприятий в течение соревновательной недели. Не могу дождаться, когда поприветствую игроков вместе со зрителями», – приводит слова функционера издание Tennis 365.
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