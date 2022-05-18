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Матс Виландер назвал фаворита «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде

Матс Виландер назвал фаворита «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказал мнение, что 20-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек является главным фаворитом Открытого чемпионата Франции. Свёнтек выиграла последние 28 матчей из 28 и завоевала пять титулов подряд.

«Если бы матчи состояли из пяти сетов, я бы сказал, что Ига Свёнтек всегда будет явным фаворитом. Уровень, на котором она играет, обеспечил бы ей преимущество в матче из пяти сетов. Но есть много теннисисток, которые могут выйти и выдать невероятный уровень от 45 минут до часа. Они могут выиграть сет со счётом 6:3 или крупнее, и тут уже понадобится удача, чтобы перевернуть ход матча.

Ига, безусловно, фаворит. Но намного сложнее оставаться фаворитом на протяжении трёх сетов», — приводит слова Виландера Eurosport.

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