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Карен Хачанов выбыл из турнира в Лионе, уступив словаку Молчану

Карен Хачанов выбыл из турнира в Лионе, уступив словаку Молчану
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Завершился матч второго круга грунтового турнира серии ATP-250 в Лионе (Франция). 24-я ракетка мира, россиянин Карен Хачанов встретился с 47-м номером рейтинга, словаком Алексом Молчаном.

Победу со счётом одержал 6:2, 7:6 (7:4) одержал Молчан. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. Россиянин выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Молчана пять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 534 555, Молчан встретится с 59-м номером рейтинга, аргентинцем Федерико Корией, до этого обыгравшим испанца Пабло Карреньо-Бусту (17).

Лион. 2-й круг
18 мая 2022, среда. 14:00 МСК
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 4  
6 		7 7  
         
Алекс Молчан
47
Словакия
Алекс Молчан
А. Молчан
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