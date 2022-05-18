Карен Хачанов выбыл из турнира в Лионе, уступив словаку Молчану

Завершился матч второго круга грунтового турнира серии ATP-250 в Лионе (Франция). 24-я ракетка мира, россиянин Карен Хачанов встретился с 47-м номером рейтинга, словаком Алексом Молчаном.

Победу со счётом одержал 6:2, 7:6 (7:4) одержал Молчан. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. Россиянин выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Молчана пять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 534 555, Молчан встретится с 59-м номером рейтинга, аргентинцем Федерико Корией, до этого обыгравшим испанца Пабло Карреньо-Бусту (17).