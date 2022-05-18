Оксана Селехметьева вышла в финал квалификационного турнира «Ролан Гаррос»

Завершился полуфинальный матч квалификационного турнира Открытого чемпионата Франции. Российская теннисистка Оксана Селехметьева (198) встретилась с итальянкой Элизабеттой Коччаретто (159).

Победу со счётом 6:3, 6:3 одержала Селехметьева. Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. Коччаретто ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из двух. На счету Селехметьевой также ни одного эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Основная часть женского турнира «Ролан Гаррос», призовой фонд которого в этом году составил € 43,6 млн, пройдёт с 22 мая по 4 июня. Действующей победительницей соревнований является чешка Барбора Крейчикова.