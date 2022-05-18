Андрей Рублёв объяснил, почему Карлоса Алькараса нельзя сравнивать с Рафаэлем Надалем

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как относится к постоянным сравнениям испанцев Карлоса Алькараса и Рафаэля Надаля.
«С одной стороны, сравнивать неправильно, потому что все теннисисты разные физически, технически, ментально, внешне. C другой стороны, всё равно в спорте всегда будут сравнения и без этого никак. Я сравнивать не люблю. Могу только выделить, что Надаль и Алькарас оба испанцы и оба играют ракеткой Babolat. Стиль игры у них всё равно разный. То, что он молодой и уже в топ-10, как и был Надаль, ещё не значит, что они похожи. Было другое время, когда Надаль это сделал. Поколения сравнивать невозможно. Если бы они ещё были одного возраста и всегда вместе шли, но один выстрелил, а другой недотягивает, тогда можно сравнить и ответить, почему так произошло. А таких людей из разных поколений с разным стилем игры нельзя сравнивать», — приводит слова Рублёва сайт «Матч ТВ».
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