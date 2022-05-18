Андрей Кузнецов вышел в финал квалификации «Ролан Гаррос», обыграв Тенниса Сандгрена

Российский теннисист Андрей Кузнецов вышел в финал квалификации Открытого чемпионата Франции – 2022.

В полуфинальном матче Кузнецов обыграл американца Тенниса Сандгрена со счётом 6:1, 7:6 (7:4). Встреча продлилась 1 час 18 минут. Кузнецов шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Сандгрена — четыре эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

За выход в основную сетку соревнований Кузнецов сразится с аргентинцем Марко Трунгеллити.

Основные соревнования «Ролан Гаррос» пройдут с 22 мая по 5 июня. Действующим обладателем титула является первая ракетка мира серб Новак Джокович, в финале 2021 года обыгравший грека Стефаноса Циципаса.