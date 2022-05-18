Мельникова не прошла в финал квалификации «Ролан Гаррос», проиграв 12 геймов подряд

Российская теннисистка Марина Мельникова не сумела пробиться в финал квалификации Открытого чемпионата Франции – 2022.
В полуфинальном матче Мельникова уступила 10-й сеяной Виктории Томовой из Болгарии со счётом 2:6, 5:7, 0:6. Примечательно, что во втором сете Марина вела со счётом 5:1, после чего проиграла 12 геймов подряд. Встреча продлилась ровно два часа. Мельникова один раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 13. На счету Томовой — четыре эйса, три двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 18.
Основные соревнования женского турнира «Ролан Гаррос» пройдут с 22 мая по 4 июня. Действующей чемпионкой турнира является чешка Барбора Крейчикова, в финале 2021 года обыгравшая россиянку Анастасию Павлюченкову.
- 18 мая 2022
-
20:36
-
20:04
-
19:53
-
19:00
-
17:54
-
17:23
-
17:04
-
15:53
-
15:42
-
14:49
-
13:45
-
13:04
-
12:53
-
12:40
-
12:33
-
11:09
-
11:00
-
11:00
-
10:23
-
10:04
-
10:00
-
09:54
-
09:44
-
09:27
-
08:53
-
08:21
-
07:45
-
07:40
-
05:31
-
00:57
-
00:43
-
00:30
-
00:07
- 17 мая 2022
-
22:52
-
21:57