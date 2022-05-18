Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мельникова не прошла в финал квалификации «Ролан Гаррос», проиграв 12 геймов подряд

Мельникова не прошла в финал квалификации «Ролан Гаррос», проиграв 12 геймов подряд
Комментарии

Российская теннисистка Марина Мельникова не сумела пробиться в финал квалификации Открытого чемпионата Франции – 2022.

В полуфинальном матче Мельникова уступила 10-й сеяной Виктории Томовой из Болгарии со счётом 2:6, 5:7, 0:6. Примечательно, что во втором сете Марина вела со счётом 5:1, после чего проиграла 12 геймов подряд. Встреча продлилась ровно два часа. Мельникова один раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 13. На счету Томовой — четыре эйса, три двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 18.

Основные соревнования женского турнира «Ролан Гаррос» пройдут с 22 мая по 4 июня. Действующей чемпионкой турнира является чешка Барбора Крейчикова, в финале 2021 года обыгравшая россиянку Анастасию Павлюченкову.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022