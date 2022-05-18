Несколько тысяч человек пришло на первую тренировку Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос»
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Несколько тысяч людей пришло на первую тренировку 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос».
Она состоялась на корте имени Филиппа Шатрие. Пришедшие долгое время скандировали: «Рафа, Рафа, Рафа!».
35-летний Надаль — 13-кратный победитель Открытого чемпионата Франции. Последний титул в Париже он завоёвывал в 2020 году. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Именно Джокович остановил Надаля в полуфинале «Ролан Гаррос» 2021 года. Новак обыграл Рафаэля со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:4, встреча продлилась более четырёх часов.
Основные соревнования «Ролан Гаррос» пройдут с 22 мая по 5 июня. Завтра, 19 мая, состоится жеребьёвка турнира.
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