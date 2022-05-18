BBC: WTA вслед за ATP решила сохранить рейтинговые очки на турнирах в Великобритании

Женская теннисная ассоциация (WTA) приняла решение сохранить рейтинговые очки на травяных турнирах, которые пройдут в Великобритании, сообщает BBC. Ранее подобное заявление выпустило руководство ATP.

Речь идёт о турнире категории WTA-250 в Ноттингеме (с 6 по 12 июня), турнире WTA-250 в Бирмингеме (с 13 по 19 июня) и соревнованиях WTA-500 в Истбурне (с 19 по 25 июня). Напомним, согласно решению Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) россиянки в данных турнирах принять участие не смогут. То же касается турнира «Большого шлема» на траве – Уимблдона.

Если у Уимблдона по набору очков альтернативы быть не может, то травяные турниры под эгидой WTA также пройдут в Хертогенбосхе (Нидерланды), Берлине (Германия) и Бад-Хомбурге (Германия).

По информации издания, WTA объявит о решении касательно санкций к Уимблдону в ближайшие дни.