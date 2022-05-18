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Янник Синнер опубликовал снимки в стильном костюме с мероприятия Gucci

Янник Синнер опубликовал снимки в стильном костюме с мероприятия Gucci
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12-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал в социальных сетях фото с модного показа Gucci, который прошёл в Италии, в замке Кастель-дель-Монте. Синнер пополнил список приглашённых VIP-персон.

На одном из снимков Синнер здоровается с известным модельером, креативным директором Gucci Алессандро Микеле.

«Невероятное шоу Gucci прошлой ночью в Андрии, спасибо Gucci и Алессандро Микеле за то, что пригласили меня», — подписал фото 20-летний Синнер.

Фото: из личного архива Янника Синнера

Янник Синнер и Алессандро Микеле

Янник Синнер и Алессандро Микеле

Фото: из личного архива Янника Синнер

Синнер – чемпион пяти турниров на уровне ATP, дважды выходил в четвертьфиналы турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» – 2020 и Открытого чемпионата Австралии – 2022). Янник с 13 лет тренировался у известного итальянского специалиста, экс-наставника Марии Шараповой Рикардо Пьятти. По ходу текущего сезона Синнер и Пьятти расстались.

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