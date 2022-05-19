Рафаэль Надаль описал свой идеальный день
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль описал свой идеальный день.
«Мой идеальный день выглядит так: я просыпаюсь утром, недолго играю в гольф, обедаю с друзьями, провожу время с семьёй, ещё лучше, если это происходит на яхте или мы отдыхаем на пляже. Мне нравится быть в море в любое время независимо от погоды, даже зимой. Тогда меньше людей, а морское дно зимой даже красивее, чем летом. Цвета становятся зеленее, ярче, мне это очень нравится», — приводит слова Надаля We Love Tennis.
В данный момент Надаль находится в Париже (Франция), где готовится к старту «Ролан Гаррос». 35-летний Надаль — 13-кратный победитель турнира. Последний титул в Париже он завоёвывал в 2020 году.
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