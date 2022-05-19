Экс четвёртая ракетка мира поставил Рафаэля Надаля выше Роджера Федерера
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Бывшая четвёртая ракетка мира аргентинец Хосе Луис Клерк поставил испанца Рафаэля Надаля выше швейцарца Роджера Федерера и объяснил, почему так считает. Надаль 21 раз выигрывал турниры «Большого шлема», Федерер, как и серб Новак Джокович, — 20.
«Многие говорят, что Роджер — величайший игрок в истории. Но, как по мне, лучшим является тот, у кого больше всего титулов на мэйджорах. Он уже давно не играл, и годы берут своё.
У Новака Джоковича и Рафаэля Надаля гораздо больше шансов продолжать завоёвывать титулы. Надо последить и за Карлосом Алькарасом, который уже на подходе», — приводит слова Клерка сербское издание Novosti.rs.
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