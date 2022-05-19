Матс Виландер рассказал, в чём Карлос Алькарас похож на него самого в молодости
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер рассказал, в чём 19-летний испанец Карлос Алькарас напоминает ему самого себя в молодом возрасте.
«Сходство, которое я вижу, — он очень зрелый в том, что касается попыток решить проблему. Он старается играть в свой лучший теннис, заставляя соперника играть как можно хуже.
Такое впечатление, что он не боится выяснять, что ему надо делать, чтобы играть лучше и чтобы соперник играл хуже. Он уверен в своих способностях решать игровые проблемы», — приводит слова Виландера Tennis Head.
Ранее Алькарас назвал качества, которые взял бы у Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.
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