Мартина Навратилова назвала главного фаворита «Ролан Гаррос» у женщин

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова высказала мнение, что лидер рейтинга WTA, 20-летняя полька Ига Свёнтек является главным претендентом на победу на Открытом чемпионате Франции. «Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.

В последних 28 матчах Свёнтек одержала 28 побед. Она завоевала пять титулов подряд.

«Ига будет сражаться со всеми остальными. Нельзя быть в лучшей форме, чем она сейчас. Она классно играет и остаётся здоровой — это превосходное сочетание.

Она свежа и в то же время боеспособна. Она выглядит непобедимой на любом покрытии, особенно на грунте. Таким образом, у нас есть очевидный фаворит во Франции, хотя год назад турнир был «открыт».

Понятно, что давление её не беспокоит. Она просто принимает это. Приятно видеть, когда ты фаворит и продолжаешь побеждать», — приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.

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