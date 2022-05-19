Мартина Навратилова назвала главного фаворита «Ролан Гаррос» у женщин

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова высказала мнение, что лидер рейтинга WTA, 20-летняя полька Ига Свёнтек является главным претендентом на победу на Открытом чемпионате Франции. «Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.
В последних 28 матчах Свёнтек одержала 28 побед. Она завоевала пять титулов подряд.
«Ига будет сражаться со всеми остальными. Нельзя быть в лучшей форме, чем она сейчас. Она классно играет и остаётся здоровой — это превосходное сочетание.
Она свежа и в то же время боеспособна. Она выглядит непобедимой на любом покрытии, особенно на грунте. Таким образом, у нас есть очевидный фаворит во Франции, хотя год назад турнир был «открыт».
Понятно, что давление её не беспокоит. Она просто принимает это. Приятно видеть, когда ты фаворит и продолжаешь побеждать», — приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.
Беременная Мария Шарапова тестирует коляску:
- 19 мая 2022
-
13:50
-
13:24
-
12:49
-
12:08
-
11:14
-
11:05
-
10:57
-
09:20
-
09:13
-
09:01
-
00:30
- 18 мая 2022
-
22:55
-
22:45
-
22:03
-
21:48
-
21:30
-
20:36
-
20:04
-
19:53
-
19:00
-
17:54
-
17:23
-
17:04
-
15:53
-
15:42
-
14:49
-
13:45
-
13:04
-
12:53
-
12:40
-
12:33
-
11:09
-
11:00
-
11:00
-
10:23