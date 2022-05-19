Corriere della Sera: Янник Синнер подписал долгосрочный контракт с Nike на € 150 млн

12-я ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер подписал 10-летний контракт с производителем экипировки Nike. Сумма спонсорского соглашения при этом составляет € 150 млн. Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.
Напомним, 18 мая Синнер опубликовал в социальных сетях фото с модного показа Gucci, который прошёл в Италии, в замке Кастель-дель-Монте. Синнер пополнил список приглашённых VIP-персон.
Синнер – чемпион пяти турниров на уровне ATP, дважды выходил в четвертьфиналы турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» – 2020 и Открытого чемпионата Австралии – 2022). Янник с 13 лет тренировался у известного итальянского специалиста, экс-наставника Марии Шараповой Рикардо Пьятти. По ходу текущего сезона Синнер и Пьятти расстались.
Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»:
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