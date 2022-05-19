Илья Ивашко назвал своего кумира в теннисе и показал фото с ним. Это действующий теннисист
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Белорусский теннисист Илья Ивашко рассказал, кого бы он назвал своим кумиром.
«Возможно, Энди Маррея. Мне всегда очень нравилось, как он играет, и в феврале мы тренировались в Роттердаме. Я даже выложил фото. У меня есть одно, где мне 12 лет, а ему 20 или около того, и другое нынешнее фото», — приводит слова Ивашко официальный сайт ATP.
Напомним, Ивашко примет участие в основной сетке мужского «Ролан Гаррос». Грунтовый турнир «Большого шлема» пройдёт во Франции с 22 мая по 5 июня. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович, который в финальном матче прошлого года в пяти сетах оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса (6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4).
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