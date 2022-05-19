Чесноков объяснил, почему Медведева ждёт тяжёлая игра в первом круге «Ролан Гаррос»

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от старта Открытого чемпионата Франции. Эксперт предположил, что первой ракетке России Даниилу Медведеву будет непросто на старте. Его первым соперником станет аргентинец Факундо Багнис.



«Шансы Медведева с Багнисом — 50 на 50 против. Для Медведева не могла быть халява. Даже на прошлом турнире для многих был второй круг, потому что первый был довольно лёгким. Гаске обыграл Даниила в двух сетах, потому достаточно легко прошёл своего соперника. Если брать саму сетку, были и более сложные игроки. Полно теннисистов, которые могут преподнести какие-то сюрпризы.



Проблема в том, что игрок получает уверенность, если выигрывает. Медведев проиграл в двух сетах… Выиграй он Гаске, был бы совсем другой заряд эмоций. Первые четыре «Ролан Гарроса» он проиграл в первом круге! Лишь в прошлом году дошёл до четвертьфинала! Но сегодня вопрос, насколько Медведев готов играть. Представьте, как было тяжело Джоковичу с самого начала сезона! Аналогичная ситуация сейчас и у Медведева. Ему предстоит очень тяжёлый матч», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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