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Определились соперницы российских теннисисток на «Ролан Гаррос»

Определились соперницы российских теннисисток на «Ролан Гаррос»
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Во Франции состоялась жеребьёвка женского турнира «Ролан Гаррос». Определились соперницы российских теннисисток на старте турнира.

Анастасия Рахимова, преодолевшая квалификацию, встретится с квалифаером. Соперницей Варвары Грачёвой станет австралийка Астра Шарма. Анна Калинская сыграет с американкой Мэдисон Кис. Первая ракетка России Дарья Касаткина начнёт путь на турнире матчем со шведкой Ребеккой Петтерсон.

Людмила Самсонова встретится с Данкой Ковинич. Екатерина Александрова сыграет с Гретье Миннен из Бельгии, а Вероника Кудерметова — с квалифаером.

Ранее во Франции также состоялась жеребьёвка мужского турнира «Ролан Гаррос». Отметим, что участие в жеребьёвке принимал французский биатлонист Кентен Фийон Майе.

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