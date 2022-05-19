Определились соперницы российских теннисисток на «Ролан Гаррос»
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Во Франции состоялась жеребьёвка женского турнира «Ролан Гаррос». Определились соперницы российских теннисисток на старте турнира.
Анастасия Рахимова, преодолевшая квалификацию, встретится с квалифаером. Соперницей Варвары Грачёвой станет австралийка Астра Шарма. Анна Калинская сыграет с американкой Мэдисон Кис. Первая ракетка России Дарья Касаткина начнёт путь на турнире матчем со шведкой Ребеккой Петтерсон.
Людмила Самсонова встретится с Данкой Ковинич. Екатерина Александрова сыграет с Гретье Миннен из Бельгии, а Вероника Кудерметова — с квалифаером.
Ранее во Франции также состоялась жеребьёвка мужского турнира «Ролан Гаррос». Отметим, что участие в жеребьёвке принимал французский биатлонист Кентен Фийон Майе.
Новость по темеРоссийские теннисисты узнали соперников на старте «Ролан Гаррос»
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