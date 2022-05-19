Янчук назвал главную задачу Медведева на «Ролан Гаррос»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от «Ролан Гаррос». Эксперт оценил перспективы на турнире первой ракетки России Даниила Медведева. Его первым соперником будет аргентинец Факундо Багнис.



«Трудно сказать, кто такой Багнис на данный момент. Это не звезда, поэтому всё может быть. Как раз хорошо, ведь Медведеву нужно набирать форму, приходить в себя. Вряд ли Даниил сделает что-то великое на «Ролан Гаррос». По крайней мере, шаг вперёд по обретению своей формы он может сделать.



Если Медведев пройдёт первый круг, то дальше будет играть всё лучше и лучше. Но это будет зависеть и от будущих соперников. Главная задача Медведева — сыграть хотя бы три матча и прийти в себя!» — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.