Зверев сравнил Надаля в текущем сезоне с автомобилем, у которого постоянно что-то ломается

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением о проблемах испанца Рафаэля Надаля со здоровьем. Немец признался, что ему тяжело видеть 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» в таком состоянии, когда у него регулярно возникают проблемы со здоровьем.



Из-за травм Надаль пропустил последние полгода прошлого сезона. На турнире в Риме у него опять возникли проблемы с ногой. Надаль признался, что постоянно живёт с болью в ноге.



«Можно быть позитивным, иметь силу в голове. Но сперва у него возникают сложности с рёбрами, затем — с ногой. Иногда он выглядит уставшим на корте. У него сейчас просто слишком много проблем.



Это как автомобиль, у которого что-то ломается каждые несколько километров. Поэтом у меня смешанные чувства по поводу Рафы в этом сезоне. Либо он снова очарует нас в Париже на грунте, либо мы увидим уставшего игрока — и это будет грустно», — цитирует Зверева Eurosport.

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