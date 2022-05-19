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Опубликована сетка мужского турнира «Ролан Гаррос»

Опубликована сетка мужского турнира «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 19 мая, состоялась жеребьёвка мужского турнира «Ролан Гаррос». Организаторы представили сетку турнира «Большого шлема».

Под первым номером посеян серб Новак Джокович. Он начнёт защиту титула матчем с Йосихито Нисиокой из Японии. Второй номер посева получил россиянин Даниил Медведев. Он пропустил пять недель из-за операции по удалению грыжи. Российский теннисист начнёт турнир «Большого шлема» матчем с Факундо Багнисом.

Седьмой номер посева Андрей Рублёв в матче первого круга сыграет с представителем Южной Кореи Квон Сон У.

В турнире примут участие ещё двое россиян — Карен Хачанов и Аслан Карацев. Им в соперники достались квалифаеры, пока их имена неизвестны.

Другие интересные матчи первого круга «Ролан Гаррос»:

Джордан Томпсон (Австралия) — Рафаэль Надаль (Испания, 5)
Уго Дельен (Боливия) — Доминик Тим (Австрия)
Денис Шаповалов (Канада, 14) — Хольгер Руне (Дания)
Лоренцо Музетти (Италия) — Стефанос Циципас (Греция, 4)

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