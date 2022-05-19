Опубликована сетка мужского турнира «Ролан Гаррос»

Сегодня, 19 мая, состоялась жеребьёвка мужского турнира «Ролан Гаррос». Организаторы представили сетку турнира «Большого шлема».
Под первым номером посеян серб Новак Джокович. Он начнёт защиту титула матчем с Йосихито Нисиокой из Японии. Второй номер посева получил россиянин Даниил Медведев. Он пропустил пять недель из-за операции по удалению грыжи. Российский теннисист начнёт турнир «Большого шлема» матчем с Факундо Багнисом.
Седьмой номер посева Андрей Рублёв в матче первого круга сыграет с представителем Южной Кореи Квон Сон У.
В турнире примут участие ещё двое россиян — Карен Хачанов и Аслан Карацев. Им в соперники достались квалифаеры, пока их имена неизвестны.
Другие интересные матчи первого круга «Ролан Гаррос»:
Джордан Томпсон (Австралия) — Рафаэль Надаль (Испания, 5)
Уго Дельен (Боливия) — Доминик Тим (Австрия)
Денис Шаповалов (Канада, 14) — Хольгер Руне (Дания)
Лоренцо Музетти (Италия) — Стефанос Циципас (Греция, 4)
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