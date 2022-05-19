На ATP Cup запустят Кубок Легенд, в котором сыграют бывшие звёзды тенниса
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На ATP Cup появится новый командный турнир. Организаторы назвали его Legends Team Cup. Как следует из названия, участниками соревнований станут бывшие звёзды тенниса.
Первый турнир серии будет проходить в течение трёх дней. Его проведут в Пула-Истрии (Хорватия) с 1 по 3 августа.
Капитанами команд будут 8-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Иван Лендл и победитель Уимблдона Пэт Кэш. В каждую команду войдут по пять игроков, их имена ещё не названы. В то же время уже известны первые участники. На турнире выступят двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в паре Радек Штепанек, экс-вторая ракетка мира Томми Хаас и бывшая четвёртая ракетка мира Томаш Бердых. При этом капитаны не будут выходить на корт.
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