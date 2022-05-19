На ATP Cup запустят Кубок Легенд, в котором сыграют бывшие звёзды тенниса

На ATP Cup появится новый командный турнир. Организаторы назвали его Legends Team Cup. Как следует из названия, участниками соревнований станут бывшие звёзды тенниса.



Первый турнир серии будет проходить в течение трёх дней. Его проведут в Пула-Истрии (Хорватия) с 1 по 3 августа.



Капитанами команд будут 8-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Иван Лендл и победитель Уимблдона Пэт Кэш. В каждую команду войдут по пять игроков, их имена ещё не названы. В то же время уже известны первые участники. На турнире выступят двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в паре Радек Штепанек, экс-вторая ракетка мира Томми Хаас и бывшая четвёртая ракетка мира Томаш Бердых. При этом капитаны не будут выходить на корт.