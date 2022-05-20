Виландер объяснил, что делает игру Свёнтек уникальной

Бывшая первая ракетка мира Матс Виландер поделился мнением об игре польской теннисистки Иги Свёнтек. По мнению эксперта, сегодня первая ракетка мира из Польши задаёт тенденции.
«Женский теннис сегодня движется в том направлении, которое задаёт Свёнтек. Она с форхенда крутит сильнее, чем это делали раньше. Поэтому её удар намного надёжнее.
Она может играть без риска, но очень агрессивно. Так это делают Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Пока что в женском теннисе мы это не видели. Ведь для такого нужен разгон и физическая сила.
Ига движения в направлении разнообразия и надёжности, но она также играет очень агрессивно», — цитирует Виландера Eurosport.
Свёнтек получила первый номер посева на «Ролан Гаррос». Она считается главной фавориткой турнира.
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