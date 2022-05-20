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Виландер объяснил, что делает игру Свёнтек уникальной

Виландер объяснил, что делает игру Свёнтек уникальной
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Бывшая первая ракетка мира Матс Виландер поделился мнением об игре польской теннисистки Иги Свёнтек. По мнению эксперта, сегодня первая ракетка мира из Польши задаёт тенденции.

«Женский теннис сегодня движется в том направлении, которое задаёт Свёнтек. Она с форхенда крутит сильнее, чем это делали раньше. Поэтому её удар намного надёжнее.

Она может играть без риска, но очень агрессивно. Так это делают Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Пока что в женском теннисе мы это не видели. Ведь для такого нужен разгон и физическая сила.

Ига движения в направлении разнообразия и надёжности, но она также играет очень агрессивно», — цитирует Виландера Eurosport.

Свёнтек получила первый номер посева на «Ролан Гаррос». Она считается главной фавориткой турнира.

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