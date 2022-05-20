Тим, потерпевший шесть поражений подряд, заявился на грунтовый челленджер в Перудже

Австрийский теннисист Доминик Тим выступит на турнире серии «Челленджер» в Перудже (Италия). Бывшая третья ракетка мира взял на него уайлд-кард.



Турнир стартует 6 июня. Он будет проходить на первой неделе травяного сезона. Примечательно, что в Перуджу отправятся сразу семь игроков из топ-100, включая Пабло Куэваса и Марко Чеккинато.



Ранее Тим пропустил около девяти месяцев из-за травмы запястья. Пока возобновление карьеры даётся ему тяжело. Титулованный австриец потерпел шесть поражений подряд после возвращения на корт. На турнире ATP-250 в Женеве (Швейцария) он не смог выйти во второй круг, уступив на старте Чеккинато со счётом 3:6, 4:6.



Турнир в Женеве был последним перед «Ролан Гаррос», который стартует уже 22 мая. Тим два года подряд (2018, 2019) выходил в финал турнира «Большого шлема» на грунте.

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