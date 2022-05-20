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Муратоглу скептически оценил перспективы Надаля на «Ролан Гаррос»

Муратоглу скептически оценил перспективы Надаля на «Ролан Гаррос»
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Известный тренер Патрик Муратоглу поделился мнением о перспективах рекордсмена по количеству побед на турнирах «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне экс первая ракетка мира испытывает проблемы со здоровьем.

«Для Новака Джоковича этот турнир будет очень важен. Он доминировал на турнирах «Большого шлема» в прошлом году. Если Новак одержит победу, то сравняется с Рафой в гонке за титул величайшего теннисиста в истории.

Что касается Надаля, то его называют королём грунта. Если он победит, то оторвётся от Джоковича и Роджера Федерера на два титула.

Но у него был смазанный сезон на грунте перед поездкой во Францию. Он не выглядел оптимально в плане физической готовности в матче с Шаповаловым в Риме», — цитирует Муратоглу Tennis World USA.

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