22-кратная чемпионка ТБШ назвала самый страшный удар в женском теннисе
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Американка Пэм Шрайвер, 22-кратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде и в миксте, рассказала, чей удар считает самым страшным в современном женском теннисе. По мнению Шрайвер, это форхенд первой ракетки мира польки Иги Свёнтек.
«Это как в случае со Штеффи Граф или Надалем. Когда форхенд является твоим лучшим ударом, это действительно пугает. Подачу Серены Уильямс не видели уже 10 месяцев, и у меня чувство, что форхенд Иги — самый страшный удар в женском теннисе», — приводит слова Шрайвер пресс-служба WTA.
20-летняя Ига Свёнтек одержала 28 побед в последних 28 матчах. Польская спортсменка завоевала пять титулов подряд.
Каких топ-теннисистов уже обыграл юный испанец Карлос Алькарас:
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